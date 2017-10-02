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2 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 148

В Кемерове установили новый светофор

В Кемерове установили новый светофор

На оживлённом участке дороги обезопасили передвижение пешеходов.

Новый дорожный объект установили на нерегулируемом пешеходном переходе в Рудничном районе Кемерова, около пересечения улиц Терешковой и Институтской. Он позволит пешеходам безопасно пересекать участок дороги шириной в 21 метр.

Светофор начнёт работать с 15 октября в режиме «жёлтый мигающий».

По сообщению городской администрации, новый объект позволит обезопасить не только жителей Рудничного района, но и тысячи кузбассовцев, приезжающих прогуляться по уникальному природному парку «Сосновый бор».   

 
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