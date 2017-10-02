Спасатели помогли Кемеровчанину, потерявшему сознание в ванной комнате

В экстренную службу обратились родители 43-летнего мужчины. Кемеровчане сообщили диспетчеру, что их сын не открывает дверь и не отвечает на телефонные звонки.

Спасатели вскрыли дверь в квартиру, и обнаружил в ванной комнате хозяина, который был без сознания. Пострадавшему оказали первую помощь и передали его врачам.

«По словам мужчины, у него недавно диагностировали сахарный диабет. Воскресным утром он решил принять ванну, неожиданно ему стало плохо и самостоятельно подняться он уже не смог», - сообщили в Кемеровской службе спасения.