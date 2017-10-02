Автомобили ГТРК «Кузбасс» оснастили системой «Глонасс»

Весь автопарк ГТРК «Кузбасс» оснащён современной системой «Глонас». Теперь специалистам службы координации будет удобнее выстраивать работу большой редакции. Ведь каждый день проходят выездные съёмки и журналистам нужно везде успеть



«Глонасс» позволяет в режиме реального времени отслеживать маршрут машины и оперативно принимать меры в случае форс-мажорных ситуаций.



Кроме того, при помощи системы можно контролировать расход ГСМ, что очень важно для оптимизации работы компании.