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2 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 25

Автомобили ГТРК «Кузбасс» оснастили системой «Глонасс»

Весь автопарк ГТРК «Кузбасс» оснащён современной системой «Глонас». Теперь специалистам службы координации будет удобнее выстраивать работу большой редакции. Ведь каждый день проходят выездные съёмки и журналистам нужно везде успеть

«Глонасс» позволяет в режиме реального времени отслеживать маршрут машины и оперативно принимать меры в случае форс-мажорных ситуаций. 

Кроме того, при помощи системы можно контролировать расход ГСМ, что очень важно для оптимизации работы компании.

 
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