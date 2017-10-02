Новокузнечанин убил мужчину и поджёг автомобиль

В Новокузнецке сегодня направлено в суд уголовное дело по факту убийства. Прошлым летом недалеко от города грибник обнаружил сожженный автомобиль с останками человека. Сотрудники следственного комитета по Кемеровской области установили лиц, с которыми накануне общался погибший. Целый год обвиняемый скрывался от следствия. Его задержала полиция в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что между мужчинами произошла ссора, арестованный дважды выстрелил из пистолета, после чего поджёг машину.









