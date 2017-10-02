Синоптики Кузбасса дали прогноз на первую неделю октября

В Кемеровской области в ближайшие дни будет прохладно. Кроме того, ожидаются дожди и мокрый снег.

Днём во вторник …+3…+8, а по югу до 13 тепла с южным порывистым ветром и дождём. В ночь температура понизится до ноля …+5, при прояснении до …-5.

В среду усилится западный ветер, прогнозируются дожди и мокрый снег. Температура воздуха днем 4-9 со знаком плюс, ночью 0…+5, при прояснении до …-5.

В четверг ветер сменит направление на северо-западное и будет порывистым: до 19 метров в секунду. Днём на градуснике …+3…+8, ночью …-3…+2.

В пятницу ветер умеренный северо-восточный ветер. В дневные часы …+1…+6, ночью …-1…-6. Осадки от небольших до умеренных в виде дождя и мокрого снега, ночью - снег.

- Выходные дни на этой неделе ожидаются прохладными. В Кемерове преимущественно без осадков. Температура по области и в субботу и в воскресенье будет слабоотрицательной. Днем …-3…+2, в ночные часы до …-2…-7, местами до 12 градусов ниже ноля, - сообщили синоптики.