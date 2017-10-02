В Кузбассе стартовал осенний призыв

Продлится он до 31 декабря. На службу будут направлены почти две тысячи кузбассовцев - это меньше, чем обычно, почти на 20%. Связано это с тем, что растет количество солдат-контрактников. Несмотря на множество слухов, срок службы молодых людей, призванных этой осенью, остается неизменным – 12 месяцев. В этом году кузбассовцы также смогут попасть на службу в национальную гвардию и МЧС. По-прежнему ведется набор в научные роты выпускников старших курсов различных университетов.