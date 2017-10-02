В Кузбассе наградили победителя акции «Здоровое сердце»

Сегодня всемирный день врача. Люди самой гумманой профессии принимают поздравления и слова благодарности от своих пациентов. А в Областном кардиоцентре медики сами вручали подарки. Победительница совместной акции ГТРК "Кузбасс" и кардиологов Фирая Чернышова получила кардиотренажер и сертификат на полное бесплатное обследование в клинике. Напомню, в течение двух недель в прямом эфире новостей мы задавали вопросы о сердечных заболеваниях. От телезрителей поступило более сотни звонков. Специалисты выбрали 15 лучших, а победителя определила фортуна - компьютерный генератор чисел.