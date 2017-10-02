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Новости |Общество
2 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 30

В Кузбассе наградили победителя акции «Здоровое сердце»

Сегодня всемирный день врача. Люди самой гумманой профессии принимают поздравления и слова благодарности от своих пациентов. А в Областном кардиоцентре медики сами вручали  подарки. Победительница совместной акции ГТРК "Кузбасс" и кардиологов Фирая Чернышова  получила кардиотренажер и  сертификат на полное бесплатное обследование в клинике.   Напомню, в течение двух недель в прямом эфире новостей мы задавали вопросы о сердечных заболеваниях.  От телезрителей   поступило более  сотни  звонков. Специалисты выбрали 15 лучших, а победителя определила фортуна - компьютерный генератор чисел.

 

 

 
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