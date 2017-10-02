Новокузнецкий «Металлург» покинул капитан

В хоккейном «Металлурге» снова перемены. Сегодня стало известно, что новокузнецкий клуб покинул капитан Евгений Штайгер. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. В текущем сезоне игрок провёл за сталеваров в чемпионате ВХЛ 8 матчей, в которых набрал три очка. Сама команда расположилась на далёком 22 месте. Напомню, «Металлург» уже не в первый раз удивляет перестановками. Ещё до начала сезона его покинули генеральный менеджер Сергей Зиновьев и главный тренер Вадим Шахрайчук



