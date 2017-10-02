В Кузбассе экс-сотрудники МВД присвоили огромные суммы денег

Перед судом предстанут заместители начальника Федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Кемеровской области». Их обвиняют в растрате, злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

Один из обвиняемых в 2014 году поручил руководителям отделов собрать с сотрудников документы на получение материальной помощи, которая полагается в конце года. После он распорядился, чтобы бухгалтерия оформила платежную ведомость и получила в банке более 1,2 миллиона рублей. Мужчина заявил, чтобы деньги передали ему лично. Кроме того, он не вернул в кассу 45 тысяч командировчоных. Когда он был на повышении квалификации в другом регионе, то он отказался от положенного бесплатного общежтия, а снимал квартиру.

- Кроме того, обвиняемые при объявлении конкурса на выполнение работ по установке охранно-пожарной сигнализации для различных объектов ведомства ограничили число участников конкурса путем дачи заведомо незаконных указаний подчиненным сотрудникам о нерегистрации и уничтожении поступающих заявок, - сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Кемеровской области. Известно, что обвиняемые вину не признали, со следствием не сотрудничали. Один из них находится под страджей, а второй под подпиской о невыезде. На имущество наложен арест на общую сумму более 7 миллионов рублей.