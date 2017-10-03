В Кузбассе женщина перепутала дверь с окном и упала с 4 этажа

ЧП произошло вечером 2 октября в Киселёвске в доме, расположенном по улице 50 лет Октября. Прохожие увидели, что на земле лежит женщина и вызвали «скорую». Сейчас за жизнь горожанки сражаются медики, у неё диагностирована тупая травма живота с повреждением внутренних органов.

Выяснилось и то, что 37-летняя женщина была пьяна. Она перепутала дверь туалета с окном и упала из окна своей квартиры на 4 этаже, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».