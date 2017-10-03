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Новости |Происшествия
3 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 94

В Кузбассе женщина перепутала дверь с окном и упала с 4 этажа

В Кузбассе женщина перепутала дверь с окном и упала с 4 этажа

ЧП произошло вечером 2 октября в Киселёвске в доме, расположенном по улице 50 лет Октября. Прохожие увидели, что на земле лежит женщина и вызвали «скорую».  Сейчас за жизнь горожанки сражаются медики, у неё диагностирована тупая травма живота с повреждением внутренних органов.

Выяснилось и то, что 37-летняя женщина была пьяна. Она перепутала  дверь туалета с окном и упала из окна своей квартиры на 4 этаже, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».  

 
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