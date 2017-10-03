Новокузнечанин призвал запретить фильм про маньяка-людоеда Спесивцева

Житель Новокузнецка составил петицию на сайте change.org, в которой призвал Роскомнадзор и прокуратуру запретить киноленту бийского режиссёра Сергея Жизненного.

Фильм ужасов "Сибирский потрошитель" распространили в Сети в 2016. Сюжет картины основан на истории новокузнецкого маньяка-людоеда Александра Спесивцева.

«Считаю данное "произведение киноискуства" нормальным. Фильм унижает чувства родственников погибших, дает повод больным людям восхищаться Спесивцевым и повторять его путь! Ведь доказано только 4 убийства, а предположительно их было более 80, просматривается тонкая грань безнаказанности», - написал новокузнечанин Денис К.

Автор петиции считает, что фильм нужно запретить к показу, а создателей киноленты привлечь к ответственности за распространение.

Фото: "Сибирский потрошитель"