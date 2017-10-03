«Золотая осень» для людей почтенного возраста

Негосударственное агентство добрых дел «Золотая осень» презентовало новую концепцию организации помощи пожилым людям. На мероприятие были приглашены представители старшего поколения, которые смогли пройти обследование в мобильной поликлинике, продегустировать фито-чай и витаминные напитки, пообщаться с врачом-диетологом, познакомиться с программой и услугами агентства. Для создания комфортных условий жизни людей пожилого возраста «Золотая осень» предлагает помощь в создании уюта в доме и решении различных бытовых проблем. В любое время психологическая помощь, заказ и доставка медикаментов, прокат медицинских изделий.