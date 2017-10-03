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3 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 37

«Золотая осень» для людей почтенного возраста

Негосударственное агентство добрых дел «Золотая осень» презентовало новую концепцию организации помощи пожилым людям. На мероприятие были приглашены представители старшего поколения, которые смогли пройти обследование в мобильной поликлинике, продегустировать фито-чай и витаминные напитки, пообщаться с врачом-диетологом, познакомиться с программой и услугами агентства.  Для создания комфортных условий жизни людей пожилого возраста «Золотая осень» предлагает помощь в создании уюта в доме и решении различных бытовых проблем.  В любое время психологическая помощь, заказ и доставка медикаментов, прокат медицинских изделий. 

 
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