Депутаты предложили сократить новогодние каникулы

Госдума рассмотрит предложение о сокращении новогодних каникул.

Депутаты КПРФ предлагают в 2017 году объявить выходными днями 31 декабря, 1, 2 и 3 января, а 4, 5, 6 и 8 января сделать рабочими.

«В то же время депутаты предложили сделать выходными днями 18 марта (день присоединения Крыма к России) и 7 ноября (День Октябрьской революции). Таким образом, коммунисты хотят сделать в 2017 году на два выходных меньше», - сообщает Рамблер.

Представители КПРФ считают, что россияне в начале нового года остаются без зарплаты, и такая инициатива поможет это исправить.

Законопроект рассмотрят во время осенней сессии.