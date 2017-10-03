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3 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 6

Депутаты предложили сократить новогодние каникулы

Депутаты предложили сократить новогодние каникулы

Госдума рассмотрит предложение о сокращении новогодних каникул.

Депутаты КПРФ предлагают в 2017 году объявить выходными  днями 31 декабря, 1, 2 и 3 января, а 4, 5, 6 и 8 января сделать рабочими.   

«В то же время депутаты предложили сделать выходными днями 18 марта (день присоединения Крыма к России) и 7 ноября (День Октябрьской революции). Таким образом, коммунисты хотят сделать в 2017 году на два выходных меньше», - сообщает Рамблер.

Представители КПРФ считают, что россияне в начале нового года остаются без зарплаты, и такая инициатива поможет это исправить.

Законопроект рассмотрят во время осенней сессии.  

 
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