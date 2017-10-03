Новокузнечан возмутило повышние стоимости проезда в маршрутках

Автобусные маршруты между Новокузнецком и поселками Новокузнецкого района вновь стали платными. С сегодняшнего дня окончились летние льготы для пенсионеров. К таким сезонным изменениям люди уже привыкли. Резкое повышение цены за проезд на маршрутке - с 18 сразу до 22 рублей - оказалось весьма неприятным сюрпризом для всех горожан. С самого утра в редакцию «Вестей» звонят возмущённые люди. Редакция связалась с частными перевозчиками и выяснили, они руководствуются законом, который позволяет самостоятельно определять, сколько стоит билет.





