На новокузнецкой аглофабрике рабочий сорвался с 30-метровой высоты и погиб

Трагедия произошла в Новокузнецке 2 октября. Прораб подрядной организации проводил работы по демонтажу бетонных плит на аглофабрике. Мужчина поднялся на крышу здания без страховочного троса.

«В ходе работ произошло обрушение бетонной плиты, а так как рабочий не был пристёгнут, упал вместе с плитой примерно с высоты более 30 метров. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте», - сообщили в СК РФ по Кузбассу.

Следователи устанавливают точную причину смерти 33-летнего мужчины и опрашивают сотрудников предприятия.