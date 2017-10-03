В Кемерове едва не сгорела маршрутка

В столице Кузбасса 3 октября произошло сильное задымление в маршрутном такси. Автобус следовал по проспекту Кузнецкому и возле одной из остановок салон транспортного средства наполнился густым дымом.

«По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание. На момент прибытия первого подразделения из автобуса ПАЗ самостоятельно вышли 10 пассажиров», - сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на ГУ МЧС по Кузбассу.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Фото: "Регион-42"