В Кузбассе горняки досрочно выполнили годовой план добычи угля

Сегодня стало известно, что горняки шахты имени Ялевского выполнили годовой план добычи угля, причём за 9 месяцев. На-гора выдано более 8 миллионов тонн чёрного золота. На счету только одной бригады - более 5 миллионов.



И это - далеко не единственное достижение коллектива. Так, в мае и июле бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина дважды обновляла российский и даже мировой рекорд. Предприятие оснащено современная очистной и проходческой техникой, новейшими системами промышленной безопасности , а технологические процессы максимально автоматизированы, что и позволяет добиваться таких высоких результатов.