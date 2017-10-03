В Кузбассе состоялся приём в честь Дня учителя

Высокими результатами могут гордиться и кузбасские педагоги. Сегодня лучших отметили на приеме, посвященном предстоящему Дню учителя. Не остались в тени и их воспитанники, отличившиеся в учебе. 180 человек, среди которых победители всероссйский олимпиады школьников, стобалльники и наставники ребят, получили региональные и ведомственные награды.

А школьным водителям сегодня вручили новые автобусы, которые оборудованы ремнями безопасности, тахографами и системой ГЛОНАСС. 52 машины поступили в рамках соглашения между администрацией Кемеровской области и Министерством образования. Они заменят устаревший и небезопасный для перевозок детей транспорт.