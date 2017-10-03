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3 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 132

В Кузбассе неизвестный 12 раз выстрелил в собаку (18+)

В Кузбассе неизвестный 12 раз выстрелил в собаку (18+)

Полицейские проводят проверку по факту жестокого убийства бездомного пса в Прокопьевске.

Жители посёлка Ясная Поляна нашли израненное животное в тяжёлом состоянии и отвезли к ветеринарам. Через несколько часов собака скончалась от полученных травм. Вскрытие показало, что у животного были повреждены практически все внутренние органы. Ветеринары насчитали у собаки 12 огнестрельных ранений.   

«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту гибели бездомного животного. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщает Сибдепо со ссылкой на ГУ МВД по Кемеровской области. 

 
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