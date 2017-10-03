В Кемерове учительница присвоила 150 тысяч рублей

Отмечать день учителя еще долго не придется бывшему преподавателю одной из кемеровских школ. За два года она присвоила 150 тысяч рублей. Деньги женщина собирала с родителей на несуществующие мероприятия и учебные пособия . По словам обвиняемой, она сделала это из-за сложной финансовой ситуации, в том числе закредитованности.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам». Суд признал педагога виновной, приговорив к двум годам лишения свободы условно. Ей также запрещено заниматься преподавательской деятельностью