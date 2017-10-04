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Новости |Общество
4 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 34

В Кемерове открыли двухстороннее движение по улице Антипова

В Кемерове открыли двухстороннее движение по улице Антипова

В мэрии водителей областного центра предупредили о том, что открылось двухстороннее движение по улице Антипова. Это сделано для увеличения пропускной способности северного въезда в город.

-  У автомобилистов есть возможность въехать в город по улице Антипова минуя участок ремонта на улице Нахимова. Такая схема организации дорожного движения будет действовать круглосуточно до окончания ремонтных работ на Нахимова, - сказали в администрации. Что касается большегрузного транспорта, то он может въезжать в город только по Нахимова, об этом предупреждают специальные знаки.

 
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