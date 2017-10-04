В Кемерове открыли двухстороннее движение по улице Антипова

В мэрии водителей областного центра предупредили о том, что открылось двухстороннее движение по улице Антипова. Это сделано для увеличения пропускной способности северного въезда в город.

- У автомобилистов есть возможность въехать в город по улице Антипова минуя участок ремонта на улице Нахимова. Такая схема организации дорожного движения будет действовать круглосуточно до окончания ремонтных работ на Нахимова, - сказали в администрации. Что касается большегрузного транспорта, то он может въезжать в город только по Нахимова, об этом предупреждают специальные знаки.