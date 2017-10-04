В Новокузнецке из мусорного контейнера торчали человеческие «ноги»

Напуганные новокузнечане сообщили в полицию о том, что в мусорном контейнере лежит труп, завёрнутый в ковёр.

«Страшную» находку рано утром обнаружили жители домов по улице Клубной. Людей напугали ноги, торчащие из мусорного бака. Примечательно то, что конечности были завёрнуты в ковёр, поэтому очевидцы сразу подумали об убийстве.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели «труп» и выяснили, что никакого криминала здесь не было, а торчащие «ноги» оказались старыми протезами, на которые кто-то надел носки и обувь.

По сообщению «Правоохранительного портала Кузбасса», таким образом, неизвестные хотели подшутить над соседями и напугать их.