В Новокузнецке пропала 14-летняя девочка

В Новокузнецке начались поиски 14-летней Светланы Сергеевны Мальцевой. 2 октября она ушла из школы, расположенной в Центральном районе города и пропала, сообщают волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». Рост девочки около 160 сантиметров, телосложение худощавое. Светло-русые волосы, зелёно-карие глаза. Около носа есть родинка.

Была одета в синее пальто, сиреневую кофту, синие брюки и чёрные ботинки. При себе был серый рюкзак. Всех, кто что-то знает о Светлане, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.