Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости |Происшествия
4 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 274

В Новокузнецке пропала 14-летняя девочка

В Новокузнецке пропала 14-летняя девочка

В Новокузнецке начались поиски 14-летней Светланы Сергеевны Мальцевой. 2 октября она ушла из школы, расположенной в Центральном районе города и пропала, сообщают волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». Рост девочки около 160 сантиметров, телосложение худощавое. Светло-русые волосы, зелёно-карие глаза. Около носа есть родинка.

Была одета в синее пальто, сиреневую кофту, синие брюки и чёрные ботинки. При себе был серый рюкзак. Всех, кто что-то знает о Светлане, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.    

 
Архив
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

«Сделано в СССР»: ищем таланты
28 сентября 2017 486
В Междуреченске заметили бурундука
4 октября 2017 38
Кузбасские школьники тестируют новую форму допуска к ГИА
4 октября 2017 41
Кемеровчан возмутил забор на школьном стадионе
4 октября 2017 47
В Кузбассе ищут 53-летнюю женщину
4 октября 2017 95
Профессор из Италии провёл мастер-класс для кузбасских врачей
4 октября 2017 41
К 100-летнему юбилею Кемерова в городе появится более миллиона цветов
4 октября 2017 43
В Красноярском крае сошли с рельсов вагоны с углём
4 октября 2017 113
В Новокузнецке пропала 14-летняя девочка
4 октября 2017 274
В Кемерове открыли двухстороннее движение по улице Антипова
4 октября 2017 95
В Новокузнецке из мусорного контейнера торчали человеческие «ноги»
4 октября 2017 310
Президент России продлил полномочия прокурора Кузбасса ещё на 5 лет
4 октября 2017 164
Кузбассовцы занимаются необычным бизнесом
3 октября 2017 192
В Междуреченске после ремонта открылись два детских сада
3 октября 2017 92
Кемеровчане недовольны ремонтом своего двора
3 октября 2017 334
В Кузбассе неизвестный 12 раз выстрелил в собаку (18+)
3 октября 2017 384
В Кемерове заработал телефон экстренных служб 112
3 октября 2017 191
В Кемерове учительница присвоила 150 тысяч рублей
3 октября 2017 319
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
"Вести Кузбасс 20:45" от 03.10.17
3 октября 2017 437
События недели
События недели от 30.09.2017
1 октября 2017 631
Подготовка газона к зиме
4 октября 2017 23
Легендарная эпоха на радио «Маяк»
3 октября 2017 105
Кузбассовцу «светит» пожизненное заключение
3 октября 2017 264
Вести FM: Николай Сенчуров
2 октября 2017 254
В Кемерове стало известно имя победителя акции "Здоровое сердце"
2 октября 2017 175
Кемеровский детский центр здоровья
2 октября 2017 169
Выходные в Кузбассе: куда пойти и что посмотреть
29 сентября 2017 338
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.