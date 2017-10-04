Кемеровский аэропорт возобновит рейсы в Индию и Вьетнам

Первые полёты намечены на 25 октября.

В международном аэропорту имени Алексея Леонова с 25 октября возобновляются прямые рейсы в Индию (Гоа) и Вьетнам (Камрань). Кроме того, будет и прямой самолёт в Бангкок (Таиланд).

Улететь из Кемерова в «Тай» можно будет один раз в 13 дней, с частотой раз в 12 дней жители Кузбасса смогут отправиться во Вьётнам. В Индию рейсы откроют только в ноябре, расписание сейчас утверждается, сообщили в кемеровской воздушной гавани.