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Новости |Наука
4 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 10

Вспышки на Солнце приведут к страшным морозам

Вспышки на Солнце приведут к страшным морозам

Сильнейшая солнечная активность, которая наблюдалась в начале осени, может привести к тому, что грядущая зима будет очень суровой с рекордно низкими температурами. Такой прогноз сделал  руководитель Международного института криологии и криософии Тюменского государственного университета Владимир Мельников, пишет «Газета».

-  Мы несколько лет назад ждали начало цикла похолодания, и он начался, несмотря на действие антропогенеза и огромные выбросы. И Солнце внесло свой вклад, конечно», — заявил учёный. По его словам, в ближайшие 35 лет Землю ожидает похолодание.

 

 
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