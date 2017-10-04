Вспышки на Солнце приведут к страшным морозам

Сильнейшая солнечная активность, которая наблюдалась в начале осени, может привести к тому, что грядущая зима будет очень суровой с рекордно низкими температурами. Такой прогноз сделал руководитель Международного института криологии и криософии Тюменского государственного университета Владимир Мельников, пишет «Газета».

- Мы несколько лет назад ждали начало цикла похолодания, и он начался, несмотря на действие антропогенеза и огромные выбросы. И Солнце внесло свой вклад, конечно», — заявил учёный. По его словам, в ближайшие 35 лет Землю ожидает похолодание.