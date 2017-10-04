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Новости |Общество
4 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 702

В Кемеровской областной клинической больнице сменился главный врач

В Кемеровской областной клинической больнице сменился главный врач

В  департаменте охраны здоровья населения сообщили о кадровых перестановках в Кемеровской областной клинической больнице имени Беляева. В медицинском учреждении сменилось руководство: кресло главного врача занял Вадим Гатин.

 - Почти тридцати лет занимается лечебной деятельностью как врач-нейрохирург, в течение 14 лет являлся заместителем   главного врача по хирургическим вопросам Областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского (до 2017г. – Городская клиническая больницы №3 Кемерова), успешно совмещая практическую деятельность врача с эффективной организационной и научной работой, - говорится на сайте департамента. 

Фото: областной департамент охраны здоровья населения

 
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