В Кемеровской областной клинической больнице сменился главный врач

В департаменте охраны здоровья населения сообщили о кадровых перестановках в Кемеровской областной клинической больнице имени Беляева. В медицинском учреждении сменилось руководство: кресло главного врача занял Вадим Гатин.

- Почти тридцати лет занимается лечебной деятельностью как врач-нейрохирург, в течение 14 лет являлся заместителем главного врача по хирургическим вопросам Областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского (до 2017г. – Городская клиническая больницы №3 Кемерова), успешно совмещая практическую деятельность врача с эффективной организационной и научной работой, - говорится на сайте департамента.

Фото: областной департамент охраны здоровья населения