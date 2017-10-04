Появились новые подробности ЧП в Красноярском крае, где с рельсов сошли вагоны с углём

«Вести» сообщали, как там сошли с рельсов грузовые вагоны с углём. Как выяснилось, они действительно направлялись из Мысков на станцию «Ачинск 2». Авария произошла в 2 часа ночи. Движение поездов было заблокировано. К полудню его частично восстановили, но работы по ликвидации последствий на станции продолжаются. Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего, в том числе кому принадлежат этот состав.