С жалобами на симптомы ОРВИ и гриппа в больницы обратились более 16 тысяч кузбассовцев

Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль ситуацию с гриппом и ОРВИ. Они организовали Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики заболевания. Пообщаться со специалистами можно по кемеровским телефонам, которые вы видите на экранах. Звонки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов. Акция продлится до 16 октября. Кстати, на данный момент в больницы обратились чуть больше 16.500 жителей области. Это соответствует сезонному уровню. Стоит отметить, что в продолжении медицинской темы. Во всех школах Кузбасса с будущего года вводится новая процедура выявления туберкулёза. По мнению специалистов это повысит эффективность и точность определения заболевания.