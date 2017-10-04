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4 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 140

В кемеровском ТЦ «Лапландия» могут открыться KFC и «Макдоналдс»

В кемеровском ТЦ «Лапландия» могут открыться KFC и «Макдоналдс»

Владелец одной из городских точек общепита сообщил «Газете Кемерова», что в ТЦ «Лапландия» появятся известные рестораны быстрого питания.

Бизнесмен рассказал, что получил письмо с предложением об аренде в торговом центре, в котором помимо всего прочего говорится, что уже «достигнута договорённость с ключевыми операторами зоны фуд-корта «Макдоналдс», KFC и YES Pizza».

Представители «Лапландии» и «Макдоналдс» данную информацию не подтвердили.        

 
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