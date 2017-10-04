В кемеровском ТЦ «Лапландия» могут открыться KFC и «Макдоналдс»
Владелец одной из городских точек общепита сообщил «Газете Кемерова», что в ТЦ «Лапландия» появятся известные рестораны быстрого питания.
Бизнесмен рассказал, что получил письмо с предложением об аренде в торговом центре, в котором помимо всего прочего говорится, что уже «достигнута договорённость с ключевыми операторами зоны фуд-корта «Макдоналдс», KFC и YES Pizza».
Представители «Лапландии» и «Макдоналдс» данную информацию не подтвердили.