В кемеровском ТЦ «Лапландия» могут открыться KFC и «Макдоналдс»

Владелец одной из городских точек общепита сообщил «Газете Кемерова», что в ТЦ «Лапландия» появятся известные рестораны быстрого питания.

Бизнесмен рассказал, что получил письмо с предложением об аренде в торговом центре, в котором помимо всего прочего говорится, что уже «достигнута договорённость с ключевыми операторами зоны фуд-корта «Макдоналдс», KFC и YES Pizza».

Представители «Лапландии» и «Макдоналдс» данную информацию не подтвердили.