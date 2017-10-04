Губернатор Кузбасса встретился с новым главным врачом областной больницы

Ранее «Вести-Кузбасс» сообщали о кадровых перестановках в Кемеровской областной клинической больнице. В медицинском учреждении сменилось руководство: кресло главного врача занял Вадим Гатин. Он уже встретился с губернатором Кемеровской области, который дал новому руководителю главной больницы Кузбасса напутственные слова и поручения.

Аман Тулеев отметил, что при новом руководстве никто не будет уволен, все останутся работать. Однако, необходимо запланировать проверки финансово-хозяйственной деятельности.

- Бережное отношение к специалистам, к врачам, медсёстрам, ко всем людям, - подчеркнул глава региона.