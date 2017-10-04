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5 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 116

В серьёзном ДТП на кузбасской трассе пострадали две женщины и младенец

В серьёзном ДТП на кузбасской трассе пострадали две женщины и младенец

На трассе Кемерово — Ленинск-Кузнецкий 4 октября произошла жёсткая авария, в которой пострадали три человека.

Daewoo Matiz под управлением 24-летней девушки вылетел с дороги и перевернулся.

«По предварительным данным водитель нарушила правила расположения транспортных средств на проезжей части, не справилась с управлением авто и слетела в кювет», - сообщает «Газета Кемерова».

Автоледи и её 46-летнюю пассажирку госпитализировали с различными травмами. Также в машине находился полугодовалый ребёнок. Малыша перевозили пристёгнутым в удерживающем кресле. Серьёзных травм ребёнок не получил, но для обследования его тоже доставили в больницу.

Отмечается, что водитель Daewoo на момент ДТП была трезвой и имела стаж вождения более года. 

 
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