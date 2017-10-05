Стало известно, какой супермаркет откроется в кемеровском ТЦ «Север» вместо «Холидея»

Комитет кредиторов ООО «Аквамаркет» принял решение передать часть торгового центра «Север» в аренду краснодарскому АО «Тандер».

По сообщению «Коммерсант-Сибирь», на площади от 650 до 700 квадратных метров на первом этаже откроется супермаркет «Магнит». Ранее предполагалось, что якорным арендатором ТЦ «Север» будет магазин «Холидей Классик», владельцы которого несколько месяцев оплачивали данные площади, однако открываться не спешили.

«Отсутствие супермаркета для торгового центра неприемлемо, поэтому кредиторы одобрили отказ от этого договора и заключили новый, согласно которому в «Севере» разместится «Магнит», - заявил Роман Афанасьев (гендиректор кемеровского ООО «Экспотрейд − коммерческая недвижимость», выступающего брокером «Севера»).

Отмечается, что договор заключили на 10 лет. За это время владелец торгового центра получит со сданной в аренду площади около 73 миллионов рублей.