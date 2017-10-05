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5 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 91

Городские власти обязали подрядчика устранить неровности на бульваре Строителей

Городские власти обязали подрядчика устранить неровности на бульваре Строителей

Дорожники, укладывавшие полотно на бульваре Строителей, не получат денег из-за брака. Об этом в Telegram-чате «КемеровоОнлайн» сообщили городские власти.

Бугорки на бульваре появились после ремонтных работ. Жителей областной столицы беспокоило то, что зимой проезд этого участка может стать опасным для автомобилистов. В мэрии Кемерова заверили, что дорожники устранят неровности.

«Участок не принят, денег подрядчик не получит. На 2018 год запланирован ремонт основания и асфальтобетонного покрытия. На следующей неделе дорожная организация проведёт работы по фрезерованию возвышений для более безопасного проезда», - цитирует представителя администрации «Газета Кемерова». 

 
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