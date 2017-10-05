Городские власти обязали подрядчика устранить неровности на бульваре Строителей

Дорожники, укладывавшие полотно на бульваре Строителей, не получат денег из-за брака. Об этом в Telegram-чате «КемеровоОнлайн» сообщили городские власти.

Бугорки на бульваре появились после ремонтных работ. Жителей областной столицы беспокоило то, что зимой проезд этого участка может стать опасным для автомобилистов. В мэрии Кемерова заверили, что дорожники устранят неровности.

«Участок не принят, денег подрядчик не получит. На 2018 год запланирован ремонт основания и асфальтобетонного покрытия. На следующей неделе дорожная организация проведёт работы по фрезерованию возвышений для более безопасного проезда», - цитирует представителя администрации «Газета Кемерова».