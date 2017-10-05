Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости
5 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 42

Снег и туман ожидают кузбассовцев в выходные

Снег и туман ожидают кузбассовцев в выходные

Синоптики рассказали о погоде в Кемеровской области в ближайшие дни.

В пятницу днём воздух прогреется до +7 градусов, а ночью столбик термометра опустится до …0…-5 градусов. В Кемеровском гидрометцентре предупреждают также о возможном дожде и мокром снеге. Утром ожидается гололедица.

 В субботу днём температура …0…+5 градусов, ночью похолодает до -7. В некоторых районах ожидаются заморозки, выпадет мокрый снег.

В последний день недели потеплеет до +3…+8 градусов. Ночью столбик термометра понизится до -2…-7. Утром ожидаются туманы.  

 
Архив
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

«Сделано в СССР»: ищем таланты
28 сентября 2017 559
Снег и туман ожидают кузбассовцев в выходные
5 октября 2017 42
Городские власти обязали подрядчика устранить неровности на бульваре Строителей
5 октября 2017 90
Синица пыталась захватить жильё жительницы Кузбасса
5 октября 2017 59
В Кемерове расширили проезжую часть
5 октября 2017 126
Кузбасские школы вошли в рейтинг лучших в стране
5 октября 2017 61
Гурьевский центр дополнительного образования едва не оставили без кабинетов
5 октября 2017 83
Угрожая ножом, кузбассовец ограбил 11-летнюю девочку
5 октября 2017 94
В Кузбассе отмечают День уголовного розыска
5 октября 2017 93
В Кемерове появится АЗС концерна Shell
5 октября 2017 175
Стало известно, какой супермаркет откроется в кемеровском ТЦ «Север» вместо «Холидея»
5 октября 2017 322
В Кемерове на 30% увеличилась пропускная способность двух улиц
5 октября 2017 255
В Ленинске-Кузнецком открыли парк здоровья
5 октября 2017 156
В Киселёвске привели в порядок дворы и дороги
5 октября 2017 84
В Кузбассе отмечают День учителя
5 октября 2017 155
Видео: в Кузбассе машина задавила, спящего на дороге, мужчину
5 октября 2017 219
В серьёзном ДТП на кузбасской трассе пострадали две женщины и младенец
5 октября 2017 246
Стала известна судьба девочки, пропавшей в Новокузнецке
4 октября 2017 2918
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
"Вести Кузбасс 20:45" от 04.10.17
4 октября 2017 286
События недели
События недели от 30.09.2017
1 октября 2017 774
«Самозванцы» занимают парковки для инвалидов
5 октября 2017 38
Аман Тулеев встретился со стобалльниками 2017 года
4 октября 2017 225
Наши песни: второй сезон проекта «Сделано в СССР»
4 октября 2017 92
Подготовка газона к зиме
4 октября 2017 199
Легендарная эпоха на радио «Маяк»
3 октября 2017 201
Кузбассовцу «светит» пожизненное заключение
3 октября 2017 582
Вести FM: Николай Сенчуров
2 октября 2017 404
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.