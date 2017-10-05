Снег и туман ожидают кузбассовцев в выходные

Синоптики рассказали о погоде в Кемеровской области в ближайшие дни.

В пятницу днём воздух прогреется до +7 градусов, а ночью столбик термометра опустится до …0…-5 градусов. В Кемеровском гидрометцентре предупреждают также о возможном дожде и мокром снеге. Утром ожидается гололедица.

В субботу днём температура …0…+5 градусов, ночью похолодает до -7. В некоторых районах ожидаются заморозки, выпадет мокрый снег.

В последний день недели потеплеет до +3…+8 градусов. Ночью столбик термометра понизится до -2…-7. Утром ожидаются туманы.