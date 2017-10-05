В Год экологии в Кузбассе поставят рекорд по открытию очистных сооружений на угольных предприятиях. Сегодня об этом говорили на совещании специалистов Роспотребнадзора и промышленников. Всего введут в эксплуатацию 8 модернизированных очистных. Кроме того, в 2017-м в регионе работал «Экологический десант», участники которого познакомились с передовыми технологиями 18-ти компаний. А в ближайших планах областных властей - проведение полной ревизии всех проектов по рекультивации.