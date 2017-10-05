В Кемерове обсудили вопросы перехода на цифровое вещание

"Детские Вести" и другие передачи в новом формате скоро увидит весь Кузбасс. Сегодня в Кемерове обсуждали вопросы перехода на цифровое вещание. С ноября кабельные операторы должны будут вещать в первом и втором мультиплексе с региональными вставками. Это означает, что программа «Вести-Кузбасс», выходящая на телеканале "Россия 1", и местные проекты на "России 24" станут доступны на всей территории области. Пока же, к сожалению, еще есть районы, наши выпуски люди не видят из-за технических проблем. При этом кабельные операторы отмечают, что местные новости весьма востребованы зрителями.