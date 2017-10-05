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5 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 26

В Кемерове обсудили вопросы перехода на цифровое вещание

"Детские  Вести" и другие передачи в новом формате скоро  увидит  весь Кузбасс. Сегодня в Кемерове обсуждали вопросы перехода на цифровое вещание. С ноября  кабельные операторы должны будут вещать  в первом и втором  мультиплексе  с региональными вставками. Это означает, что программа «Вести-Кузбасс», выходящая на телеканале "Россия 1", и местные проекты на "России 24"  станут доступны на всей территории области. Пока же, к сожалению, еще есть районы, наши выпуски  люди не видят  из-за технических проблем. При этом  кабельные операторы отмечают, что местные новости  весьма востребованы зрителями.  

 
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