Старая версия сайта
Старая версия сайта
Новости Спецпроекты Прислать новость
Новости
5 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 84

ГТРК "Кузбасс" переходит на цифровое вещание

Жители всего Кузбасса, конечно, отдаленных и труднодоступных районов, скоро увидят программы ГТРК «Кузбасс» в новом цифровом качестве. С ноября наши передачи, в том числе главная информационная программа региона "Вести-Кузбасс", будут доступны на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» тем, кто имеет специальные приставки, телевизоры нового поколения или являются абонентами кабельной сети. Сегодня в Кемерове обсуждали проблемы перехода на цифровое вещание. Главный вопрос - что нужно сделать, чтобы как можно больше кузбассовцев смогли смотреть телевидение в отличном качестве. 

 
Архив
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
События Общество Бизнес Здравоохранение Кафедра журналистики Криминал Культура Наука Новости компаний Образование Приют «Верный» Происшествия Россия и мир Строительство Спорт

Последние новости

«Сделано в СССР»: ищем таланты
28 сентября 2017 572
ГТРК "Кузбасс" переходит на цифровое вещание
5 октября 2017 84
В кемеровском детсаду поселился робот
5 октября 2017 63
Кузбасская журналистка стала победителем межрегионального конкурса
5 октября 2017 81
В Кемерове обсудили вопросы перехода на цифровое вещание
5 октября 2017 83
В детской школе тележурналистики начался новый учебный год
5 октября 2017 68
В Кузбассе прошло заседание по урегулированию социально-трудовых отношений
5 октября 2017 80
В Кузбассе поставят рекорд по открытию очистных сооружений
5 октября 2017 69
Мошенники списывают средства с телефонов кузбассовцев
5 октября 2017 88
В Кузбассе в выходные ожидаются снег и туман
5 октября 2017 280
Городские власти обязали подрядчика устранить неровности на бульваре Строителей
5 октября 2017 192
Синица пыталась захватить жильё жительницы Кузбасса
5 октября 2017 96
В Кемерове расширили проезжую часть
5 октября 2017 333
Кузбасские школы вошли в рейтинг лучших в стране
5 октября 2017 114
Гурьевский центр дополнительного образования едва не оставили без кабинетов
5 октября 2017 134
Угрожая ножом, кузбассовец ограбил 11-летнюю девочку
5 октября 2017 128
В Кузбассе отметили День уголовного розыска
5 октября 2017 139
В Кемерове появится АЗС концерна Shell
5 октября 2017 221
Все новости

Спецпроекты

Вести 20:45
"Вести Кузбасс 20:45" от 05.10.17
5 октября 2017 27
События недели
События недели от 30.09.2017
1 октября 2017 788
Работы участников медиафорума «Черное золото России»
5 октября 2017 23
«Самозванцы» занимают парковки для инвалидов
5 октября 2017 68
Аман Тулеев встретился со стобалльниками 2017 года
4 октября 2017 283
Наши песни: второй сезон проекта «Сделано в СССР»
4 октября 2017 107
Подготовка газона к зиме
4 октября 2017 220
Легендарная эпоха на радио «Маяк»
3 октября 2017 213
Кузбассовцу «светит» пожизненное заключение
3 октября 2017 619
Новости Спецпроекты Новости партнеров Прислать новость

Для детей старше 16 лет.

 Рейтинг@Mail.ru

 

 

Государственный Интернет-Канал "Россия" © 2010–
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на vesti42.ru обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на vesti42.ru обязательна.