ГТРК "Кузбасс" переходит на цифровое вещание

Жители всего Кузбасса, конечно, отдаленных и труднодоступных районов, скоро увидят программы ГТРК «Кузбасс» в новом цифровом качестве. С ноября наши передачи, в том числе главная информационная программа региона "Вести-Кузбасс", будут доступны на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» тем, кто имеет специальные приставки, телевизоры нового поколения или являются абонентами кабельной сети. Сегодня в Кемерове обсуждали проблемы перехода на цифровое вещание. Главный вопрос - что нужно сделать, чтобы как можно больше кузбассовцев смогли смотреть телевидение в отличном качестве.



