Агафья Лыкова передала Аману Тулееву письмо и подарок

Глава Таштагольского района привез письмо и подарок от Агафьи Лыковой, с которой Аман Тулеев дружит более 20-ти лет. Агафья Карповна очень благодарна ему за поддержку. К зиме она получила комбикорм для кур и коз, крупу, муку , апельсины, арбуз, а также свечи, батарейки и глину, чтобы обмазать печь. Подарки на заимку доставили вертолетом , на нём домой вернулись студенты, помогавшие жительнице Таежного Тупика подготовиться к холодам. Узнав, что губернатор захворал, отшельница сплела именной поясок, а во время рукоделия молилась за его здоровье.