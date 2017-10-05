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6 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 62

Агафья Лыкова передала Аману Тулееву письмо и подарок

Глава Таштагольского района привез письмо и подарок от Агафьи Лыковой, с которой Аман Тулеев дружит более 20-ти лет. Агафья Карповна  очень благодарна ему за поддержку. К зиме она  получила  комбикорм для кур  и  коз, крупу, муку , апельсины, арбуз, а также свечи, батарейки и глину, чтобы обмазать печь. Подарки  на заимку доставили вертолетом , на нём  домой вернулись студенты,  помогавшие  жительнице Таежного Тупика  подготовиться к холодам. Узнав, что губернатор захворал, отшельница  сплела именной поясок,  а во время рукоделия  молилась  за его здоровье.  

 
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