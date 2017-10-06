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6 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 190

КемГУ и КемТИПП объединились в опорный вуз Кузбасса

КемГУ и КемТИПП объединились в опорный вуз Кузбасса

Министр образования и науки Ольга Васильева подписала приказ о реорганизации КемГУ в форме присоединения КемТИППа в качестве структурного подразделения. Отмечается, что процесс слияния коллективов продлится около полугода.

- Сегодня перед Кемеровским госуниверситетом стоит задача стать драйвером социально-экономической жизни региона, площадкой для объединения органов власти, бизнеса, ученых, культурных деятелей. Новый слоган университета – «Объединяем знания и людей», - рассказали в пресс-службе вуза.  А также подчеркнули, что все студенты получат дипломы КемГУ. Уже в ноябре состоится  традиционный фестиваль творчества первокурсников «Первый снег», на котором на одной сцене Концертного зала КемГУ выступят сразу все факультеты и институты объединённого вуза.

 

 
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