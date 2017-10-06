Жительница Кузбасса родила младенца и выбросила его в помойку

Завершено расследование в отношении 32-летней жительницы Крапивинского района, обвиняемой по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

В мае этого года женщина родила дома ребёнка, в женскую консультацию по беременности она не обращалась. После самостоятельных родов начались осложнения, обвиняемая позвонила в «скорую» и сказала, что у неё случился выкидыш.

- Информацию о пациентке передали в правоохранительные органы. В ходе осмотра контейнера тело новорожденного было обнаружено. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок родился живым, доношенным. Причиной смерти новорожденного явилось переохлаждение организма, - сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области. Выяснилось, что у женщины есть трое детей 8 и 3 лет, в отношении годовалого малыша её лишили прав. Она числится, как малообеспеченная, но устроиться на работу даже не пыталась. Психиатры, проведя экспертизу, установили, что в момент совершения преступления она была вменяема. Сейчас женщина ждёт суда.