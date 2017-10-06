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6 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 265

В Кемерове произошло смертельное ДТП

В Кемерове произошло смертельное ДТП

На трассе Кемерово – Кедровка вечером 5 октября произошло серьёзное ДТП.

Водитель ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ-2114. В результате ДТП пассажирка «девятки» погибла. Оба водителя, а также пассажир второй машины получили различные травмы.

По сообщению «Газеты Кемерова», сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновнику грозит пять лет лишения свободы.

 
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