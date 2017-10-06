Глава Кемерова поздравил учителей с профессиональным праздником

Лучших педагогов областной столицы сегодня чествовали на торжественном приёме. В учреждениях города сейчас работают 7,5 тысяч учителей. Им есть чем гордиться. Многие побеждали в престижных профессиональных конкурсах. Качество образования школьников растёт. Более тысячи кемеровских выпускников на едином госэкзамене получили в этом году от 80-ти до 100 баллов. И средний показатель на ЕГЭ - выше общероссийского. Перед награждением прошли творческие мастер-классы, в одном из них принял участие глава Илья Середюк.