В Кузбассе маленькие дети потерялись на железной дороге

В Белове сотрудники транспортной полиции нашли детей четырёх и двух лет на железной дороге.

Сотрудники ведомства 6 октября проводили рейд в парке станции и заметили двух несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Старшая девочка рассказала, что они с братом пошли гулять и заблудились. Также юная беловчанка сообщила, что её зовут Амина, а второго ребёнка зовут Спартак. По её словам, имена их родителей Инна и Захар.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность родственников малышей.

ЛО МВД России на станции Белово просит помочь в поисках родителей малышей, если вы располагаете какой-либо информацией о них, звоните по телефонам 9-25-49 или 8-913-132-2550.