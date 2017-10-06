Кузбассовец растлевал маленьких дочерей сожительницы

В Белове осудили мужчину, который несколько месяцев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 7- и 8-летней девочек.

По версии следствия, 33-летний мужчина с мая по август 2016 года в состоянии алкогольного опьянения растлевал несовершеннолетних дочерей сожительницы. О преступлениях злоумышленника девочки маме не рассказывали, женщина узнала о происходящем, только когда сама стала свидетелем противоправных действий мужчины.

«Обвиняемый факт не отрицал, со следствием сотрудничал, вину признал полностью. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», - сообщили в СК РФ по Кемеровской области.