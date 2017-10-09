В Кемерове ночью горели 3 кроссовера

В ночь на 9 октября едва не сгорели 3 иномарки.

Первый пожар произошёл около полуночи на улице 2-я Заречная. По предварительным данным, неизвестные подожгли KIA Sportage 2013 года выпуска. От огня пострадал и, стоящий рядом, Hyundai Tucson 2007 года выпуска, у машины оплавились задний бампер и фары. KIA выгорела полностью.

Спустя несколько часов, в 4:22 на улице Весенней загорелся ещё один кроссовер Nissan X-Trail 2015 года выпуска. «На момент прибытия пожарной бригады авто горел открытым пламенем. В итоге выгорел моторный отсек, салон и обгорело лакокрасочное покрытие», - сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу.

Здесь причиной возгорания специалисты считают неисправность электрооборудования автомобиля.

Фото: Регион42