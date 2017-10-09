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9 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 7

Юрий Дудь высказал своё мнение о конфликте Nemagia и Олега Тинькова

Юрий Дудь высказал своё мнение о конфликте Nemagia и Олега Тинькова

Редактор издания Sports.ru и автор популярного You-Tube-канала «вДудь» высказался о конфликте владельца «Тинькофф банка» и Nemagia.

«Мое мнение: так вести себя, как они себя вели, нельзя. Но ситуация, когда к людям в то время, как в стране происходит куча другой жести и беззакония, вламываются с обыском по обвинению в клевете... Это смешно. Это должно волновать Олега Тинькова, даже если он к этому непричастен. Я долгие годы воспитан на читателях Sports.ru. В комментариях этого сайта автора могут расстрелять, как с калашникова. Со временем твоя кожа обрастает невероятным слоем и тебя не пробивают никакие оскорбления. Суть в том, что слово обидно только в том случае, если ты обиделся. Если у тебя есть самоирония, то ты неуязвим. Кто бы что ни говорил из Кемерово про меня, я точно понимаю, что я не отреагирую. Я понимаю: Олег завелся из-за того, что жена посмотрела этот ролик. Судя по всему, в этом была причина», - цитирует Юрия Дудя издание «БИЗНЕС Online».

Напомним, конфликт между кемеровчанами и Олегом Тиньковым разгорелся после выхода на You-Tube ролика, в котором блогеры раскритиковали работу «Тинькофф банка» и бизнес-проекты предпринимателя.  

 
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