В Кузбассе нашли окаменелости девонского периода

100 миллионов лет назад коренными жителями Прокопьевска были головоногие моллюски, брохиоподы, трилобиты и коралловые полипы. Об этом свидетельствуют окаменелости девонского периода, которые местные геологи обнаружили в черте города. Примечательно, что залежи имеют открытый выход на поверхность и находятся в шаговой доступности от жилых массивов. Это еще раз подтверждает - на месте Кузбасса сотни миллионов лет назад было море. Активисты, планируют выйти с инициативой о создании экологического заповедника.