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Новости |Общество
9 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 37

В Кузбассе нашли окаменелости девонского периода

100 миллионов лет назад коренными жителями Прокопьевска были головоногие моллюски, брохиоподы,  трилобиты и коралловые полипы. Об этом свидетельствуют окаменелости девонского периода, которые местные геологи обнаружили  в черте города. Примечательно, что залежи имеют открытый выход на поверхность и находятся в шаговой доступности от жилых массивов. Это еще раз подтверждает - на месте Кузбасса сотни миллионов лет назад было море. Активисты, планируют выйти с инициативой о создании экологического заповедника.        

 

 
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