В Кузбассе 5-летний ребёнок выпал из окна

Мальчик играл на подоконнике, пока его матери не было дома, и сорвался.

Инцидент произошёл в Киселёвске 8 октября. Ребёнок со своей младшей сестрой находился дома без присмотра взрослых и играл на подоконнике. В какой-то момент 5-летний мальчик не удержался и выпал из окна третьего этажа.

Соседи вызвали скорую помощь и ребёнка отвезли в больницу, где его госпитализировали с ушибами внутренних органов.

«По предварительной информации, дети находились несколько дней в квартире одни, женщина употребляет наркотические средства, ранее судима. В настоящее время сестра потерпевшего помещена в социальное учреждение, в отношении матери будет решаться в вопрос о лишении её родительских прав», - сообщает СК РФ по Кузбассу.