В Прокопьевске водитель Lexus сбил женщину

Женщина в состоянии алкогольного опьянения выбежала на дорогу перед автомобилями.



ДТП произошло 8 октября в Прокопьевске. По словам 23-летнего водителя Lexus GS300, он ехал по правой полосе движения, и слева от него резко затормозила Toyota, из-за которой внезапно выбежала женщина. Молодой человек не успел остановиться и сбил 38-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина получила открытую черепно-мозговую травму, переломом челюсти и таза.

По сообщению областной ГИБДД, пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения и переходила дорогу в неположенном месте. Водитель иномарки был трезв.