Кемеровчанин предложил женщине интим, а она убила его

Сегодня в Кемерове вынесен приговор по делу об убийстве несостоявшегося любовника.

Осуждённая отправилась на 7,5 лет в колонию общего режима. Как установили сотрудники Следственного комитета по Кемеровской области, молодая кемеровчанка весь день выпивала в одиночестве. Вечером отправилась в магазин за очередной порцией спиртного, там познакомилась с мужчиной , который тоже покупал алкоголь. Знакомство продолжили на квартире у подсудимой. Во время застолья гость стал оказывать женщине знаки внимания, предлагать интимные отношения.